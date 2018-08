Mesa de Tomar finalista do “7 Maravilhas à Mesa”

Foto do Dia

A inauguração da Rua Dr. Barros e Cunha que após obras de requalificação, realizadas pela Câmara de Ourém, permite um melhor acesso automóvel ao campo de futebol do Grupo Desportivo e Cultural de Seiça, foi um dos momentos altos da comemoração dos 501 anos de elevação de Seiça a freguesia do concelho de Ourém, que se assinalou no dia 15 de Agosto. A obra, que teve um investimento de cerca de 130 mil euros, criou espaços de estacionamento, passeios e ecopontos.