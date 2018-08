Ribeira de Valverde em Azambuja alvo de descargas poluentes

Câmara aponta dedo a pecuárias e ligações ilegais mas também há problemas com estação elevatória.

A Câmara de Azambuja diz que está a trabalhar no sentido de apurar a origem dos maus cheios na Ribeira de Valverde, apontando o dedo a pecuárias e ligações ilegais. Mas uma avaria numa estação elevatória de esgotos também está a contribuir para a situação. Perante as críticas de um munícipe na última reunião do executivo, o presidente Luís de Sousa considerou poderem existir ligações ilegais de esgotos e descargas de pecuárias. A autarquia diz que já foram identificados prevaricadores.

O Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), da GNR em articulação com a Câmara Municipal de Azambuja tem “sinalizado e fiscalizado diversas empresas, por suspeita de procederem a descargas ilegais, de águas residuais domésticas ou industriais, para a Ribeira de Valverde”, diz a O MIRANTE o capitão da GNR, Bruno Ribeiro. A vereadora Sílvia Vítor garante que os responsáveis vão ser notificados pelas autoridades e que “o município aguarda pelos resultados de um estudo que foi realizado à qualidade da água”.

O município fala ainda de avarias na EE-4 (estação elevatória número quatro), situada no campo da feira, junto à Ribeira, onde existe um ‘bypass’ que descarrega directamente naquele curso de água.

Segundo a GNR, desde 2010, foram levantados 11 autos de contraordenação, remetidos à Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Desses autos, a APA adianta que apenas um, referente a uma instalação suinícola, é susceptível de poder influenciar a qualidade da água na Ribeira de Valverde e encontra-se “em fase final de instrução”.

As contraordenações têm coimas mínimas que variam entre os 38.500 euros e os 200 mil euros.

Rogério Faria, que reside perto da ribeira, diz que a poluição do curso de água se tem agravado. Da mesma opinião é António Pires, que questionou Luís de Sousa na reunião do executivo.