Actor João Baptista agredido em pastelaria de VFX

O actor João Baptista, de 33 anos foi violentamente agredido no final da tarde de domingo, 26 de Agosto, na Padaria Tradicional Receita, em Vila Franca de Xira.

As agressões começaram depois de dois homens capturarem imagens do actor, com um telemóvel. João Baptista mostrou-se incomodado e pediu para que os indivíduos parassem. Foi então que começaram as agressões.

A O MIRANTE, os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira confirmam ferimentos graves na face, especialmente no olho direito, que inspirava cuidados urgentes. Os cuidados primários foram prestados no local e foi transportado para o Hospital Vila Franca de Xira.

João Baptista foi transferido para o Hospital de São José em Lisboa.

O actor é conhecido pela sua participação na série televisiva Morangos com Açúcar.