Campanha de adopção de cães e gatos

O Jardim das Rosas, em Torres Novas, recebe mais uma campanha de adopção de animais no próximo sábado, 1 de Setembro, entre as 11h00 e as 16h30.

A campanha organizada pelo Canil/Gatil Intermunicipal de Torres Novas, que engloba também os municípios de Alcanena, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha, terá disponíveis para adopção responsável diversos cães e gatos à guarda do canil e visa, além da integração dos animais, a sensibilização da comunidade para o bem-estar animal.

Segundo o vereador responsável pela gestão do canil, Carlos Dias, foi graças a uma campanha como esta, no final do mês de Julho, que o município conseguiu vagas para acolher as cerca de duas dezenas de cães vadios que atormentavam a população de Carreiro da Areia. “Por uma feliz coincidência a campanha de adopção correu muito bem e conseguimos o espaço necessário para albergar os animais condignamente”, referiu o autarca.

Para mais informações, os interessados podem contactar o Canil Intermunicipal através do telefone 249 822 122 ou do e-mailcanil.intermunicipal@cm-torresnovas.pt.