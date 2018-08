Jurista da DECO em Coruche dia 4 de Setembro

O atendimento jurídico gratuito (Direito do Consumo) realizado por um jurista da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor - DECO, vai decorrer em Coruche no dia 4 de Setembro, primeira terça-feira do mês, nas Instalações do Rossio, entre as 10h00 e as 13h00.



A marcação deve ser feita previamente, através dos números de telefone 243 660 047. O serviço destina-se a munícipes do concelho de Coruche e realiza-se ao abrigo do Protocolo DECO/ Câmara Municipal de Coruche.