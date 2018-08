Reabilitação de curso de água em Alcanhões

O evento, que vai ser desenvolvido no âmbito do projecto “Reabilitar Troço a Troço”, aceita voluntários.

O Município de Santarém vai realizar uma acção de reabilitação de um curso de água na freguesia de Alcanhões no sábado, 1 de Setembro, a partir das 09h00. O evento, que vai ser desenvolvido no âmbito do projecto “Reabilitar Troço a Troço”, aceita voluntários que podem inscrever-se junto da Equipa Multidisciplinar para o Ambiente e Sustentabilidade, através do email emas@cm-santarem.pt ou do telefone 243 304 450.



A Fonte de Santa Maria, junto da antiga Casa da Matança, vai ser o local de concentração da acção que visa o corte selectivo dos salgueiros que estão a obstruir a linha de água e a limpeza do terreno na envolvência das margens. Quem quiser participar deve levar botas, luvas e tesouras de podar.