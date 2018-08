24 dias a pedalar de Colmar até Coruche

Não fez nenhuma promessa nem quer ser famoso. Faz por vontade própria. Chama-se Joaquim Vicente, é emigrante em Colmar (França), carpinteiro de profissão e gosta de andar de bicicleta. Joaquim, que nasceu em Colmar, pedalou até Coruche, a terra dos seus pais, que estiveram emigrados naquela zona de França. Foram mil e quinhentos quilómetros em 24 dias de estrada, muitas vezes sozinho.

Na sexta-feira, 24 de Agosto, terminou a aventura no largo da praça de toiros de Coruche, onde já era esperado. Uma chegada emocionante que terminou com um abraçado apertado dos pais, primos e amigos e com a sensação de dever cumprido. “Mãe, não te preocupes que não volto a fazer o mesmo”, são as primeiras palavras do aventureiro de forma a descansar a sua mãe. É hora dos mimos e de matar as saudades. É que mesmo que Joaquim venha sempre uma vez por ano a Coruche durante as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, em Agosto, desta vez é especial.

