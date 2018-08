Aflição obrigou-o a urinar no autocarro e foi enxovalhado pela junta de freguesia

Um ex-presidente do rancho folclórico da Raposa, que urinou no interior do autocarro da junta de freguesia, está traumatizado e deixou de ir ao café da terra. Na origem da situação está um texto publicado pelo executivo da autarquia, que é liderada por Cristina Casimiro, nas redes sociais a criticar aquele comportamento, falando mesmo em vandalismo. O visado sofre de problemas de próstata e ainda tentou utilizar a casa-de-banho do veículo, mas esta estava cheia de trajes do rancho.

