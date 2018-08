Casa do Concelho de Tomar promove produtos em Lisboa

A Casa do Concelho de Tomar organiza no sábado, 8 de Setembro, uma mostra de produtos tomarenses, em Lisboa.

Uma iniciativa integrada no evento “Há Vida no Bairro” que vai decorrer na freguesia de Alvalade, em Lisboa, nos dias 7 e 8 de Setembro. “Há Vida no Bairro” começa no dia 7 de Setembro, com street dance no Centro Comercial Alvalade (14h00), na Avenida da Igreja (17h00) e na Praça de Alvalade (18h00). No dia 8, destaque para a Feira de Tomar, na Avenida de Roma, entre as 13h00 e as 20h00, e a apresentação de excerto da peça “O Casulo” pelo Grupo de Teatro Terapêutico, no Mercado de Alvalade, entre as 14h00 e as 14h30. Durante o dia há ainda street dance, prova de vinhos, música, promoções e ofertas.