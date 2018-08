GNR afasta hipótese de crime por bruxaria em Samora Correia

GNR de Benavente está a investigar o caso da morte de um cão encontrado em avançado estado de decomposição, em Samora Correia e para já afasta a hipótese de se tratar de crime por ritual de bruxaria.



A O MIRANTE, o major da GNR, Pedro Reis adianta que o mais provável é que o animal tenha sido atropelado e ter ido morrer no terreno onde foi encontrado.



Animais roedores e insectos podem explicar, segundo a GNR, o avançado estado de decomposição do animal e a falta de membros e pelagem.



O cadáver foi encontrado na zona de Pombalinho, em Samora Correia, concelho de Benavente, na manhã de terça-feira, 28 de Agosto, por uma popular que estava a passear o seu cão.



O Serviço Especial de Protecção da Natureza (SEPNA) da GNR foi chamado ao local e o animal foi recolhido.



As imagens do cadáver do animal, rapidamente começaram a circular nas redes sociais, originando forte onda de indignação.