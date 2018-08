Recolha de Sangue dia 1 de Setembro

A recolha vai ser feita entre as 09h00 e as 13h00.

A Liga do Amigos dos Bombeiros de Tomar e o IPST organizam uma recolha de sangue no dia 1 de Setembro, no Salão da ACRD de Asseiceira, na Asseiceira, concelho de Tomar. A recolha vai ser feita entre as 09h00 e as 13h00.