Avaria deixa Santo Estêvão sem água em dia de festa

A localidade de Santo Estêvão, no concelho de Benavente, está com constrangimentos e falhas no abastecimento de água devido a avaria na bomba da captação principal junto ao reservatório.





A Águas do Ribatejo prevê que a reparação esteja concluída até às 16h00, desta sexta-feira, 31 de Agosto, data em que arranca a festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição, nesta localidade.



A Águas do Ribatejo está a providenciar um sistema alternativo de abastecimento a partir do reservatório da Pouca Roupa, que permite abastecer a zona baixa da aldeia.