Câmara de Almeirim volta a vender bicicletas a 125 euros

A Câmara Municipal de Almeirim vai voltar a vender bicicletas a 125 euros cada e a 99 euros para os mais novos, com direito a capacete e rodinhas. Uma iniciativa no âmbito da 9.ª edição da campanha “Almeirim on Bike”, a decorrer no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, de 16 a 22 de Setembro. As bicicletas podem ser adquiridas no posto de turismo, no edifício da câmara municipal.

O “Almeirim on Bike” visa a sensibilização dos cidadãos para a utilização de transportes alternativos, permitindo a aquisição de bicicletas a preços reduzidos. A Semana Europeia da Mobilidade, a que o município de Almeirim adere há vários anos, pretende mostrar alternativas de transporte sustentáveis aos cidadãos e explicar os desafios com que se confrontam as cidades e vilas.