Câmara de Torres Novas investe na rede viária

A repavimentação da estrada entre Alcorochel e Charneca de Alcorochel, onde estão a decorrer actualmente obras de saneamento, a requalificação da Calçada António Nunes, Torres Novas, e a beneficiação de arruamentos na zona industrial dos Riachos devem arrancar no final deste ano ou no início de 2018, segundo prevê a Câmara de Torres Novas, dona das obras. As intervenções envolvem um montante global na ordem dos 700 mil euros.

O pedido de empréstimo bancário para as obras foi deliberado em assembleia de câmara e, de acordo com o presidente do município, Pedro Ferreira, falta apenas a luz verde do Tribunal de Contas para se avançar com o lançamento dos respectivos concursos públicos, ainda em Setembro ou Outubro.