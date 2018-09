Encontro de professores em Santarém

A iniciativa termina com um jantar volante nos claustros do Convento de São Francisco.

O Convento de São Francisco, em Santarém, recebe na quinta-feira, 6 de Setembro, o Encontro Santarém Educa 2018, em parceria com o CFLT - Centro de Formação da Lezíria do Tejo e os Agrupamentos de Escolas do Concelho.

A acção de formação de curta duração decorre a partir das 14h30 e destina-se a educadores e professores do ensino pré-escolar, secundário, profissional e do ensino superior. Entre os principais temas em debate, destaca-se o “Plano Estratégico Educativo do Concelho de Santarém”, com as intervenções da vereadora da Educação, Inês Barroso, e o director do CFLT, José Luís Avelino, e “Rir é a melhor maneira de levar a vida a sério”, com o humorista José Pedro Cobra.

A iniciativa termina com um jantar volante nos claustros do Convento de São Francisco e actividades no centro histórico da cidade. As inscrições podem ser efectuadas online até dia 3 de Setembro, através do link https://goo.gl/forms/7f9x6qnzdpOLVhIT2 ou através do portal do município: www.cm-santarem.pt/.