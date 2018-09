Ex-companheiro é suspeito de esfaquear Yolanda Santos

A Polícia Judiciária está à procura do ex-companheiro de Yolanda Santos esfaqueada na quarta-feira, 29 de Agosto, em Vila Franca de Xira. O homem é o principal suspeito do crime e está desparecido. Segundo a PJ confirmou a O MIRANTE, o ex-companheiro da vítima está indiciado do crime de tentativa de homicídio. A vítima está livre de perigo e continua internada no hospital.

Segundo a Judiciária, o motivo do crime será "divergências de regulação do poder paternal" do filho de nove meses. Na altura em que foi esfaqueada Yolanda, 34 anos, preparava-se para entrar no carro, onde tinha acabado de colocar o bebé.

Yolanda é filha do presidente da Assembleia Geral do Alenquer Real Club, Jorge Santos, e a situação ocorreu na zona do Bom Retiro.