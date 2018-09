Recolha de sangue este sábado na Póvoa de Santa Iria

Realiza-se este sábado, 1 de Setembro, uma colheita de sangue no Centro Comercial Serra Nova, na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, entre as 15h00 e as 20h00. A recolha será realizada numa unidade móvel do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. A recolha é promovida pela Associação dos Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, uma das mais activas do concelho.

Este ano, até à data, o grupo povoense já realizou 21 colheitas de sangue, que contaram com a presença de 861 dadores, uma média de 41 dadores por colheita. Destes, 78 deram sangue pela primeira vez. Ao todo, a associação da Póvoa de Santa Iria conseguiu recolher 709 unidades de sangue.

Segundo Nuno Caroça, presidente da associação, graças à solidariedade da comunidade e com a intensificação do número de colheitas, a Póvoa de Santa Iria tornou-se “numa das localidades mais importantes para o Centro Regional de Sangue de Lisboa”, contribuindo para que o sangue chegue atempadamente aos hospitais para ser administrado por quem dele precisa. “Nunca é demais recordar que o sangue não se fabrica artificialmente e que as necessidades são constantes para que doentes possam sobreviver. No verão as reservas de sangue estão abaixo do desejável, sendo importante que os dadores estejam disponíveis para aderir a esta causa”, refere o responsável.