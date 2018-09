Detido em Alcanhões por posse de material de guerra

Um homem de 40 anos foi detido na localidade de Alcanhões, em Santarém, por posse de material de guerra e de engenhos explosivos e suspeita de tráfico de droga.



O indivíduo foi detido na sexta-feira, 31 de Agosto, sendo que, no decorrer da busca domiciliária realizada pela GNR de Santarém, os militares apreenderam "diversas granadas, vários cartuchos com pólvora, munições de diversos calibres, uma arma de calibre 9 mm, uma sabre-bioneta de uma pistola metralhadora AK-47 e outros artigos de cariz pirotécnico e explosivo".



A detenção surgiu no âmbito de uma investigação por tráfico de droga, tendo sido ainda apreendidas "seis plantas de canábis e dois recipientes para secagem das mesmas".



O suspeito ficou detido nas instalações da GNR de Santarém e será presente este sábado ao Tribunal Judicial de Santarém para primeiro interrogatório.



Segundo fonte da GNR de Santarém, a origem do material apreendido só poderá ser determinada após a peritagem do mesmo.