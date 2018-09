Motorista de Benfica do Ribatejo morre em despiste

Rui Alexandre, motorista de uma viatura pesada de mercadorias, natural de Benfica do Ribatejo, morreu na tarde deste sábado, 1 de Setembro, quando o veículo que conduzia, carregado de tomate, se despistou na Estrada Nacional (EN) 251, no concelho de Mora (Évora).



O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse que o acidente, cujo alerta foi dado aos bombeiros às 14h37, aconteceu na estrada que liga Mora à localidade de Couço, no concelho de Coruche.



Contactada fonte do Comando Territorial de Évora da GNR acrescentou que o despiste aconteceu “aproximadamente ao quilómetro 60” da EN251.



Rui Alexandre era o único ocupante da viatura.



A circulação rodoviária no troço da EN251 onde ocorreu o acidente esteve “cortada nos dois sentidos”, para os trabalhos de socorro e remoção do veículo, tendo sido mobilizados para o local 30 operacionais, apoiados por nove veículos, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), referiu o CDOS.