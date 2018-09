Torres Novas avança com Espaço do Cidadão e Espaço Empresa

O Espaço do Cidadão vai ser alargado a todas as juntas de freguesia do concelho de Torres Novas. O protocolo celebrado com a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), em Janeiro de 2015, previa apenas espaços do cidadão em Torres Novas e Riachos, contudo, após uma paragem por falta de financiamento, o mesmo protocolo foi alvo de uma adenda que alargará o seu âmbito a todas as sedes das juntas de freguesia. De acordo com declarações do presidente da autarquia, Pedro Ferreia, o serviço terá inicialmente afectos dois funcionários, que percorrerão os nove postos de atendimento de forma rotativa.



Na reunião camarária de 28 de Agosto foi também aprovada a minuta de protocolo para a instalação e funcionamento do Espaço Empresa nas antigas instalações da Biblioteca Municipal, a celebrar entre o município de Torres Novas e as entidades promotoras (IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, AMA e AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal). Os custos com as obras e adaptação do edifício ao Espaço Empresa, assim como com os recursos humanos que terão funções de mediação de atendimento digital e prestação de informação, estão a cargo do município torrejano.