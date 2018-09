Bombeiros de Alcoentre com novo veículo de combate a incêndios

Os Bombeiros Voluntários de Alcoentre vão ter um novo veículo urbano de combate a incêndios (VUCI), com valência de desencarceramento, que vem em substituição do veículo de socorro e assistência táctico (VSAT), que tem 25 anos. O veículo actual já não cumpre com as normas básicas de segurança para a circulação na estrada e encontra-se obsoleto.

A Câmara Municipal de Azambuja vai suportar 95 por cento do valor da compra da nova viatura que custa acima dos 210 mil euros. Para cobrir os restantes cinco por cento, a Associação Humanitária vai contrair um empréstimo, adiantou a O MIRANTE, o presidente António Loureiro.

De acordo com António Loureiro, o VUCI “vai permitir uma intervenção mais rápida e eficaz”, principalmente no troço da A1 no sentido norte/sul de Aveiras de Cima até ao Carregado e no sentido sul/norte de Aveiras até ao Cartaxo, onde se regista o maior grau de sinistralidade, na área de intervenção desta corporação.