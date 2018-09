Nova hasta pública para concessionar edifício da Barragem de Magos

O funk, o blues, a soul e o fado da banda Xerife pincelaram a noite de quinta-feira, 23 de Agosto, no centro histórico de Santarém, com mais um espectáculo integrado no “Verão In.Str”. Composto por Laura Macedo (vocalista), Marcelo Silva (guitarrista), Cláudio Marques (baterista), José Ganchinho (baixo) e Peka (teclista), o grupo de Salvaterra de Magos apresentou músicas não só da sua EP “Histórias”, mas também do seu mais recente single “Só Tu e Eu”. Os Xerife nasceram em Abril de 2014. Em 2018, já depois da participação da vocalista, Laura Macedo, no programa The Voice, da RTP, preparam-se para lançar o terceiro EP de originais.