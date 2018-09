Concerto em igreja no Bons Sons provoca reacção da Diocese de Santarém

O vereador do PS na Câmara de Benavente, Pedro Pereira, que também é funcionário municipal, anunciou esta semana nas redes sociais que iria cortar relações com o presidente do município, Carlos Coutinho, por causa de prolongadas divergências em torno do PDM e do processo disciplinar de que foi alvo. Parece que finalmente Coutinho pode respirar...de alívio.