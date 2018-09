Alpiagra com muita animação e promoção dos produtos tradicionais de Alpiarça

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva, com o presidente da Câmara de Alpiarça, Mário Pereira

A 36ª edição da Alpiagra – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça – vai ter este ano a novidade de durar menos dias. Dos habituais nove dias passa a realizar-se em cinco, entre os dias 5 e 9 de Setembro, no Largo da Feira. A inauguração está marcada para as 19h00 desta quarta-feira, 5 de Setembro, Dia do Concelho, e arranca com a participação da banda da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º Dezembro, Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça e Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio.



Está marcada uma arruada para as 19h15, seguindo-se, às 19h30, aulas de equitação e baptismo a cavalo, na Reserva no espaço da Reserva do Cavalo do Sorraia. Pelas 20h00, há animação de rua com o grupo Fazendeiros del Pop. Pelas 21h00 é a vez de actuar o rancho Albandeio. Pelas 22h00 há provas de vinho com néctares da AgroAlpiarça. À mesma hora a banda portuguesa HMB sob ao palco da Alpiagra.



Na quinta-feira, 6 de Setembro, Dia dos Nossos Sabores, destaque para aulas de equitação e baptismos a cavalo (19h00); animação de rua com o grupo “Carambolas” (20h00); actuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça (21h00); showcooking de gastronomia tradicional de Alpiarça e provas de vinho com a presença da Casa Agrícola Paciência (21h15); confecção e mostra de doçaria tradicional do concelho (21h45). O cantor português Fernando Daniel actua a partir das 22h00, seguindo-se uma garraiada pela meia-noite.



Na sexta-feira, 7 de Setembro, Dia dedicado ao Cavalo do Sorraia, é o último dia para aproveitar as aulas de equitação e baptismos a cavalos (19h00); a animação de rua está a cargo do grupo Mó das Nossas (20h00), seguindo-se a actuação do Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo (21h00). Pelas 21h30 realiza-se um espectáculo equestre com participação de cavalos raça do Sorraia. Meia hora mais tarde há provas de vinhos para descobrir os vinhos Minoc e segue-se, às 22h00, o espectáculo musical de Maria Lisboa. A partir da meia-noite a animação está a cargo de vários DJ’s.



Para sábado, o certame é dedicado ao Dia das Memórias e das Boas Tradições. Entre as 09h00 e as 19h30 vai haver uma recolha de sangue, organizada pelo Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Alpiarça. Neste dia são várias as actividades em destaque: Torneio de Petanca (10h00); Passeio a cavalo pelas adegas de Alpiarça (10h15); Encontro de Idosos do concelho que visitam o certame (14h30); cavalhadas e gincanas a cavalo (15h00); recriação do cortejo das vindimas (17h00); desfile de folclore (18h00) com a presença do Rancho Folclórico São Pedro da Raimonda; Rancho Folclórico do Ciborro (Montemor-o-Novo); Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça e Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça Albandeio.

ÚLTIMO DIA DO CERTAME DEDICADO ÀS FAMÍLIAS

À noite, pelas 20h00, há animação de rua com o grupo Carambolas, seguindo-se uma prova de obstáculos, organizada pela Universidade Canina de Alpiarça (21h00). Pelas 21h30 realiza-se uma Sessão Evocativa das Memórias de Alpiarça. A prova de vinhos deste dia está a cargo dos vinhos Lamberia’s (22h00). Os GNR sobem ao palco às 22h30. A partir da meia-noite há nova garraiada e a noite termina com DJ’s que vão animar o espaço.



O último dia do certame, domingo, 9 de Setembro, é dedicado à família. Pelas 09h00 há concurso de pesca e entre as 09h00 e as 12h30 realiza-se um passeio de cicloturismo que termina no largo da feira, onde decorre a Alpiagra. Durante a tarde realizam-se várias actividades para os mais novos promovendo o convívio entre as famílias. Pelas 17h00 há um passeio de vespas [motas] e carros.



A banda da SFA 1º Dezembro sobe ao palco pelas 18h00. A prova de vinhos estará a cargo da Quinta da Lapa, a partir das 19h00. Os Fazendeiros del Pop animam o recinto pelas 20h00, seguindo-se a actuação do Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e Ribatejo (21h00). O concerto “Viagem do Interior” tem início às 22h00 e conta com as actuações musicais de Casimira Alves, Diogo Carapinha e Rosildo Oliveira, que encerram mais uma edição do certame.