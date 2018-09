Festival Estátuas Vivas regressa a Tomar no próximo fim-de-semana

Nos dias 8 e 9 de Setembro o Mouchão Parque e o jardim da Várzea Pequena vão ser palco para a sexta edição do evento cuja temática será este ano “A História Contada no Feminino”.

O sábado é o dia dedicado às estátuas de temática histórica, onde vão estar representadas algumas das figuras mais marcantes da história de Portugal como Catarina Eufémia, a Rainha Santa Isabel ou Inês de Castro. No total estarão representados 15 momentos da história do país, recriados por 30 artistas. Uma viagem no tempo que será acompanhada por música de cada época.

O domingo está reservado para o tema livre, “Estátuas Vivas – Arte na Rua”, e podem ser vistas performances de vários artistas nacionais e internacionais com destaque para John Eicke, duas vezes vencedor do World Living Statues, o mais importante dos festivais do género, em Arnhem, na Holanda, e Helena Reis, também vencedora do mesmo festival.

Durante os dois dias do evento, o público irá eleger os três melhores quadros de "A História Contada no Feminino" e “Estátuas Vivas – Arte na Rua”. Às 20h00 de domingo serão anunciados os resultados e entregues os prémios aos vencedores.

Este ano a entrada no festival é paga e os ingresso podem ser adquiridos nas bilheteiras (abertas 90 minutos antes) na Casa Vieira Guimarães e junto das entradas: topo sul da Várzea Pequena e nas duas pontes pedonais do Mouchão. Existem pulseiras para os dois dias (5 euros) ou para um só dia (3 euros). As crianças até aos 12 anos têm entrada gratuita e os jovens dos 13 aos 18 pagam metade do valor. Até sexta-feira, 7 de Setembro, é ainda possível adquirir as pulseiras no Balcão Único do Município, no Posto de Turismo, no Cine-Teatro Paraíso ou na Escola Secundária Santa Maria do Olival.

Os espectáculos de sábado decorrem das 17h00 às 19h00 e das 22h00 às 24h00. No domingo o evento decorre das 11h00 às 13h00 e das 17h00 às 19h00.