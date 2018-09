Alpiagra é o ponto de encontro das gentes de Alpiarça

Já começou a 36ª edição da Alpiagra – Feira Agrícola e Comercial que decorre até domingo, 9 de Setembro, no Largo da Feira, em Alpiarça. Este ano com menos dias a animação não vai faltar. Mas "este modelo é experimental e vai ser objecto de avaliação para se definir o melhor modelo", revelou o presidente da Câmara de Alpiarça, Mário Pereira, durante a inauguração.



O certame foi inaugurado esta quarta-feira, 5 de Setembro, Dia do Concelho, com a presença do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, e do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva, que afirmou durante o seu discurso que é um grande apoiante da organização de eventos, "porque os certames não são um custo para as autarquias, mas sim um investimento", disse, acrescentando que a regiões do Ribatejo e Alentejo foram únicas que cresceram em termos de turismo em cerca de 7 por cento.



Foclore, artesanato, baptismos a cavalo, demonstrações de cozinha tradicional, provas de vinho, garraiadas, animação de rua fazem parte dos cinco dias da festa. Destaque ainda para os artistas convidados. No dia 6 o cantor português Fernando Daniel actua a partir das 22h00. No dia 7 sobe ao palco a artista Maria Lisboa e no dia 9 é a vez dos consagrados GNR actuarem a partir das 22h00.