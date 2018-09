Cafetaria do Jardim da República com problemas de “elevado risco”

Uma vistoria feita este Verão por técnicos da Câmara de Santarém à cafetaria do Jardim da República detectou uma série deficiências nas instalações, tendo sido sugerido o seu encerramento devido a “um vasto conjunto de situações de elevado risco, comprometendo seriamente a segurança e saúde das pessoas”.

O estabelecimento, propriedade do município e que tem sido explorado pelo grupo El Galego, fechou no início de Setembro depois de ter sido adjudicado em hasta pública, realizada em Junho, a um novo concessionário. No entanto, a empresa vencedora não chegou a assinar contrato, pelo que vai ser realizada em breve uma nova hasta pública.

No relatório da vistoria refere-se, entre outros pontos, que os extintores estão fora do prazo de validade, os compartimentos de arrecadação e de instalações sanitárias do pessoal não se encontram a ser utilizados conforme projecto aprovado e que devem ser colocadas molas de retorno nas portas das cabines dos sanitários para homens e mulheres, entre outras reaparações.

Lê-se ainda que “na generalidade as infraestruturas eléctricas encontram-se um pouco degradadas e com bastante sujidade, carecendo de várias reparações, limpezas e substituição de equipamentos”. E acrescenta-se: “Atendendo ao facto das situações identificadas nas instalações eléctricas vistoriadas serem na sua maior parte aspectos relacionados com a segurança das pessoas, sugere-se que as mesmas não continuem em exploração sem que sejam resolvidos”.

O vereador Jorge Rodrigues, que tem conduzido o processo, diz que, após se ter gorado a nova concessão, foi dado um prazo de cinco dias ao anterior concessionário para entregar as chaves da cafetaria. Diz ainda que as obras necessárias no estabelecimento, bem como a sua manutenção posterior, devem ser feitas pela empresa que vier a tomar conta do espaço, como estabelece o caderno de encargos.