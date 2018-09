Centro de Dia de Alcobertas realiza almoço solidário

partilhe no Google+

O Centro de Convívio e Solidariedade de Sourões promove no dia 30 de Setembro, pelas 13h00, um almoço solidário na Associação da Ribeira de Cima, em Alcobertas, Rio Maior. O objectivo é a angariação de fundos para a requalificação do edifício do Centro de Dia.

Além das respostas sociais que disponibiliza, o Centro de Dia de Alcobertas presta também alguns serviços à comunidade que são uma ajuda à sustentabilidade da instituição. Entre os serviços contam-se a fisioterapia, análises clínicas, nutrição, terapia da fala, psicologia e fotodepilação.

As inscrições para o almoço são obrigatórias e podem ser feitas até dia 26 de Setembro pelos números 243 405 873 ou 961 485 458.