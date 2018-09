Fernando Salgueiro homenageado no Campo Pequeno

O ex-cavaleiro tauromáquico de Almeirim, Fernando Salgueiro vai ser homenageado na noite desta quinta-feira, 6 de Setembro, na corrida de comemoração dos 20 anos de alternativa de Rui Fernandes.



Fernando Salgueiro tem 76 anos e é uma pessoa que durante toda a vida viveu apaixonadamente. Tem oito filhos, mas só um é rapaz e seguiu as pisadas do pai, o cavaleiro João Salgueiro. Foi o último cavaleiro a tourear na chamada África portuguesa, numa corrida Lourenço Marques, nos dias 2 e 3 de Fevereiro de 1974. A revolução do 25 de Abril estalava menos de três meses depois. Toureou pela primeira vez na sua terra natal, Almeirim, quando tinha dez anos. Recebeu do pai a alternativa a 2 de Junho de 1968, na Monumental Celestino Graça, em Santarém. Foi o primeiro a tirar a alternativa nesta praça.