Municípios querem acabar com veículos pesados na Ponte Rainha D. Amélia

As crianças que frequentam as actividades de tempos livres (ATL) promovidas pela Câmara de Coruche, chamadas de “Verão com Animação”, participaram no “Assalto ao Castelo”. Uma iniciativa durante a qual puderam conhecer melhor a Ermida de Nossa Senhora do Castelo. No assalto a brincar, as crianças divertiram-se com jogos tradicionais como o jogo do lenço. A iniciativa envolveu crianças do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo.