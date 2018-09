No fim de semana há festa no Covão do Feto

A aldeia de Covão do Feto, no concelho de Alcanena, vai estar em festa no fim de semana de 7 a 9 de Setembro em honra de Nossa Senhora dos Remédios. Os festejos estiveram suspensos durante cerca de trinta anos até que, em 2015, a comunidade uniu-se e decidiu retomar essa tradição e celebrar a santa padroeira da terra, que conta com cerca de cem habitantes. Sob o slogan "A Festa é na Aldeia!", o programa deste ano promete mais uma vez muita animação.