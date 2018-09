Alunos da Quinta da Grinja vão deixar de ter autocarros à borla

O município de Vila Franca de Xira vai acabar no próximo ano com o transporte escolar que assegura às crianças da Quinta da Grinja para se deslocarem até à vizinha Escola Vasco Moniz, no Bom Retiro. A situação tem causado protestos por parte dos pais, que não se conformam com a medida e pedem à câmara que reveja a situação, devido à falta de alternativas de transportes públicos na zona.

O cenário começou a desenhar-se há cinco anos, com o encerramento da antiga escola básica da Grinja, por decisão do Ministério da Educação. Na altura, mediante negociações entre os encarregados de educação, o Agrupamento de Escolas Alves Redol e a câmara municipal, terá ficado acordado que para minorar os impactos do encerramento da escola a autarquia iria financiar o transporte dos alunos que nesse ano lectivo fossem entrar para o primeiro ano de escolaridade.

Por uma questão de conforto, o transporte iria ser assegurado até que esses mesmos alunos transitassem para o quinto ano. Uma situação de excepcionalidade que o presidente da câmara, Alberto Mesquita, diz que tem de acabar por “uma questão de equidade” com outras escolas do concelho.

O transporte escolar subsidiado pela câmara já deveria ter acabado no ano lectivo que agora começa, mas a câmara só a 15 dias do início das aulas – previsto para 17 de Setembro – é que avisou os pais da situação, já não dando tempo para estes matricularem os menores noutras escolas mais perto de casa ou do emprego. Por esse motivo, explica Alberto Mesquita, o transporte vai ser prolongado mais este ano, mas avisa que, para o próximo, acabou.

