Pedaços de varanda caíram na Póvoa de Santa Iria

Pedaços de pedra de uma varanda de um prédio situado no Casal da Serra, Póvoa de Santa Iria, caíram na manhã de sexta-feira, 7 de Setembro, na via pública. A situação não causou feridos nem danos materiais mas o local teve de ser vedado pelos bombeiros e pela protecção civil. O condomínio do prédio vai agora ser notificado pelo município para proceder a obras urgentes de reparação da estrutura.

Há cerca de três semanas uma situação idêntica aconteceu em Alverca, junto à estação de correios da cidade, com vários pedaços de pedra de uma das varandas do prédio a caírem no passeio. A área ainda continua vedada com fitas da polícia para impedir que a população atravesse o local.