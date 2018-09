Câmara do Entroncamento vai demolir habitações para melhorar segurança

A Câmara do Entroncamento quer proceder à demolição das 14 habitações do bairro social Frederico Ulrich, localizadas na faixa de terreno entre a Rua Alexandre Herculano e a Rua Coronel Joaquim Estrela Teriaga, a fim de acabar com frequentes situações de conflitos e de criminalidade que há anos se registam naquela zona e que têm motivado inúmeras queixas dos habitantes dos prédios situados no troço da Rua Alexandre Herculano, que vai da Rua Engº Alberto Saraiva e Sousa à Rua Eça de Queirós.



A informação foi dada pelo presidente da câmara, Jorge Faria (PS), no decurso de uma entrevista ao jornal digital entroncamento online, a propósito do aparecimento na sexta-feira, 31 de Agosto, de uma tenda/barraca, onde não tem sido vista qualquer pessoa naquela zona.



Segundo o autarca, com a demolição das velhas habitações, o restante bairro ficará mais visível, o que facilitará o trabalho das autoridades. As famílias que ali residam legalmente serão realojadas noutras habitações camarárias e o terreno desocupado será transformado num espaço verde, prevendo-se que a resolução total do problema seja demorada.