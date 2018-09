Jornadas da Cultura regressam ao concelho de Salvaterra de Magos

As Jornadas de Cultura regressam ao concelho de Salvaterra de Magos de 14 a 23 de Setembro. A iniciativa, já na quinta edição, é dinamizada pela câmara municipal e vai contar com música barroca, a reedicação do livro “O Paço Real de Salvaterra de Magos, exposições, publicação de um livro infantil e da Revista Magos, fados e o Prémio Infante D. Luís às Artes em Pinturas, entre outras actividades. O objectivo é dar a conhecer a história e a identidade do concelho.



A inauguração está marcada para sexta-feira, 14 de Setembro, pelas 21h00, com a publicação da segunda edição do livro “O Paço Real de Salvaterra de Magos”, de Joaquim Manuel da Silva Correia e Natália Correia Guedes. A música vai estar a cargo da fadista Teresa Tapadas e da violinista Natália Juskiewics, numa sessão que vai decorrer na Igreja Matriz de Salvaterra de Magos.



No sábado, 15, pelas 16h00, vai ser inaugurada, na Falcoaria Real, a exposição “Teatros de Ópera no reinado de D. José I – 265 anos de inauguração do Teatro de Salvaterra de Magos. Pelas 17h00 é lançado o livro “O falcão e a formiga”, da autoria de Rita Ferro e ilustrado por Pedro Rocha e Mello, seguindo-se uma sessão de autógrafos. O livro é gratuito para todas as crianças presentes. No entanto, o município de Salvaterra de Magos sugere que o livro possa ser trocado por uma embalagem de cereais que será entregue na Loja Social para distribuir pelas crianças carenciadas do concelho.



A partir das 21h00, no pátio interior da Falcoaria Real, vai haver uma noite de fados com Ana Sofia Varela e Peu Madureira, que vão fazer uma homenagem ao fadista salvaterrense João Viana. No domingo, 16, o dia é dedicado a mais uma edição do Curso de Iniciação à Falcoaria, organizado pela Associação Portuguesa de Falcoaria.



As Jornadas de Cultura prosseguem no fim-de-semana seguinte com a entrega de diplomas e prémios aos participantes e inauguração da exposição da terceira edição do Prémio Infante D. Luís às Artes – Pintura. Estes eventos decorrem no sábado, 22 de Setembro, pelas 16h00, no edifício do Cais da Vala.



No domingo, dia 23, realiza-se o Mercado de Cultura de Marinhais, pelas 15h00, com a inauguração da exposição “Ti Alice Calçada – Marinhais, esta terra é a minha inspiração”. No mesmo dia será lançada a quinta edição da Revista Magos, a revista cultural do concelho de Salvaterra de Magos.