Lezíria do Tejo oferece drones à Protecção Civil

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) adquiriu dois drones que vão ficar ao serviço do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, no âmbito de um protocolo assinado com a Autoridade Nacional de Protecção Civil, num investimento superior a 10 mil euros. Os equipamentos de voo vão servir para melhorar a capacidade de avaliação em vários teatros de operações nomeadamente em incêndios florestais, estando equipados com câmaras de infravermelhos que permitem identificar durante a noite zonas de risco.