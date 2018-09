Mau cheiro em Moitas Venda não se deve a descarga

O cheiro nauseabundo que se sentiu na tarde de 7 de Setembro no Sítio das Lameiras, em Moitas Venda, concelho de Alcanena, não se deveu a nenhuma descarga poluente para a ribeira, como suspeitaram alguns moradores da zona. Mas sim a uma operação de limpeza de lamas.

As lamas foram detectadas pela AUSTRA - Associação de Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Alcanena, que as está a retirar da linha de água e a depositá-las no aterro sanitário. A Austra desconhece quando e quem colocou as lamas na ribeira, mas garante que está a investigar a situação para tentar descobrir a origem do problema.

As lamas ainda não foram retiradas na totalidade e os trabalhos devem continuar na próxima semana.