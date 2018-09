Passagem de camiões no centro de Samora Correia é problema por resolver há décadas

Todos os anos nas festas em Honra de Nossa Senhora da Glória é assim. Devota à sua padroeira, a população da Glória do Ribatejo (Salvaterra de Magos) faz questão de pagar promessas pendurando notas no véu da santa no dia em que sai na procissão. Uma tradição que obriga a reforços policiais e leva muitos curiosos à igreja da vila para capturarem o momento. Os festejos contaram este ano com as actuações dos UHF, Matias Damásio e Némanus.