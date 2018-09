Santarém é o segundo distrito com mais área ardida este ano

Santarém é o segundo distrito do país com maior área ardida entre 1 de Janeiro e 15 de Agosto deste ano. Os 1109 hectares (ha) ardidos representam 3% do total de área ardida em Portugal. Os dados, revelados pelo 4.º Relatório Provisório de Incêndios Rurais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), mostram ainda que o número de incêndios registados no distrito de Santarém foi de 444, distribuídos em termos de área ardida por 980 hectares de povoamentos, 68 hectares de matos e 61 hectares de área agrícola.



O distrito mais afectado pelos incêndios é o de Faro, com 26942 hectares, cerca de 77% da área total ardida até 15 de Agosto. Braga, com 1010 hectares, entra na contabilidade como o terceiro distrito com maior área ardida, representando, tal como Santarém, 3% do total a nível nacional.



A base de dados nacional de incêndios rurais registou entre 1 de Janeiro e 15 de Agosto de 2018 um total de 7670 incêndios rurais de que resultaram 34791 hectares de área ardida, entre povoamentos (19377 ha), matos (13433 ha) e agricultura (1981 ha). Quando comparados com valores dos 10 anos anteriores registaram-se menos 40% de incêndios rurais e menos 49% de área ardida relativamente à média anual para o mesmo período. O ano de 2018 apresenta, até 15 de Agosto, o segundo valor mais reduzido em número de ocorrências e o quinto menor valor em termos de área ardida, desde 2008.