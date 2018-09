Tomar em modo estátua viva este fim-de-semana

No total estarão representados 15 momentos da história do país, recriados por 30 artistas.

Já arrancou mais um Festival Estátuas Vivas de Tomar. A decorrer até este domingo, 9 de Setembro, no Mouchão Parque e no jardim da Várzea Pequena, conta com a presença de vários artistas portugueses e estrangeiros.



O dia de abertura, 8 de Setembro, foi dedicado à “História Contada no Feminino”, com apresentação de algumas das mulheres mais marcantes da História de Portugal, como a Rainha Santa Isabel, Inês de Castro ou D. Antónia ‘Ferreirinha’. No total estarão representados 15 momentos da história do país, recriados por 30 artistas.

O domingo está reservado ao tema livre “Estátuas Vivas – Arte na Rua”, com performances de artistas de renome. Pelas 20h00, serão anunciados os resultados e entregues os prémios aos vencedores.