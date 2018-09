“A Ferreirinha” e “O Beijo” vencem Festival de Estátuas Vivas em Tomar

D. Antónia Ferreira, “A Ferreirinha” (“História Contada no Feminino”) e “O Beijo” (“Estátuas Vivas – Arte na Rua”) foram as escolhidas do público no 6.º Festival Estátuas Vivas, em Tomar. Uma iniciativa que decorreu nos dias 8 e 9 de Setembro e contou com vários artistas portugueses e estrangeiros.



As duas personagens foram recriadas pelos actores António Santos, Susana Bento e Stapafourd que, experientes nestas andanças, encheram os olhos de quem as viu.



O dia de abertura, 8 de Setembro, foi dedicado à “História Contada no Feminino”, com apresentação de algumas das mulheres mais marcantes da História de Portugal, como a Rainha Santa Isabel, Inês de Castro ou D. Antónia ‘Ferreirinha’. No total estiveram representados 15 momentos da história do país, recriados por 30 artistas.



O domingo esteve reservado ao tema livre “Estátuas Vivas – Arte na Rua”, com performances de artistas como John Eicke, duas vezes vencedor do World Living Statues, o mais importante dos festivais do género, em Arnhem, na Holanda, e Helena Reis, também vencedora do mesmo festival.