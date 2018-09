Basquetebol do CD Torres Novas renova órgãos sociais

O Clube Desportivo de Torres Novas – Organismo Autónomo de Basquetebol vai reunir em assembleia geral no dia 18 de Setembro, pelas 20h30, no espaço do bar do Palácio dos Desportos de Torres Novas, com quatro pontos na agenda: Apresentação, discussão e votação do Plano de Actividades para o ano de 2018/2019; Apresentação, discussão e votação do Orçamento para o ano de 2018/2019; Substituição dos membros da direção; Outras informações de interesse para os associados.

A recomposição dos órgãos sociais é considerada uma necessidade dada a indisponibilidade apresentada por alguns dos elementos da direcção e do conselho fiscal para continuar a participar na vida do clube.

O basquetebol do CD Torres Novas vai continuar a ter como presidente da direcção João Gonçalves. Sheila Sousa permanece como presidente da assembleia geral e Vítor Antunes mantém-se na liderança do conselho fiscal.