Artes, folclore, yoga e sevilhanas animam centro histórico de Santarém

4.ª edição do “ Verão In.Str... é um espanto!” continua no centro histórico de Santarém até 23 de Setembro.

A 4.ª edição do “Verão In.Str... é um espanto!” continua no centro histórico de Santarém até 23 de Setembro. Para a semana destaca-se a 2.ª Residência Artística de Santarém (“RAS”) que decorre de 14 a 22 Setembro, no Centro Cultural Regional de Santarém (Fórum Actor Mário Viegas). Este evento é um encontro anual que junta jovens artísticos de diferentes áreas, do qual resultam diversos trabalhos que vão são apresentados numa exposição, no dia 22 de Setembro, cuja inauguração está marcada para as 16h00.

No sábado, dia 15, a partir das 10h30, o Rancho Folclórico “Os Camponeses” de S. Vicente do Paúl anima o centro histórico da cidade e, pelas 11h00, no Jardim das Portas de Sol, há animação desportiva para crianças. No mesmo espaço, a partir das 10h00, decorre o FAAMA | Festival das Artes, organizado pela Associação Movimento Aberto (AMA). Um dia inteiro voltado para uma atmosfera meditativa unindo o desporto, as terapias, os workshops, a música e um mercado alternativo.

Mais tarde, pelas 17h00, a “curadoria artística” é o tema da próxima conversa que tem lugar, a partir das 17h00, no Palácio de Landal, no contexto da exposição colectiva de arte, retrospectiva de três anos do In.Artes. O tema vai ser apresentado pelo director do Centro de Arte Contemporânea da Fundação Eugénio de Almeida (Évora), José Alberto Ferreira. À noite, o Jardim Portas do Sol recebe, pelas 21h30, a gala de “Sevilhanas e Flamenco”. Tem como convidada especial a fadista Dora Caldeira.