Azambuja promove actividade física no Dia Mundial do Coração

No sábado, 29 de Setembro, data em que se assinala do Dia Mundial do Coração, o município de Azambuja promove actividades desportivas para a população, no Complexo de Piscinas de Azambuja.

O programa tem início pelas 09h30, com uma aula de natação para bebés – dos seis meses aos três anos, no tanque de aprendizagem, seguida de uma mega aula de hidroginástica. As actividades são coordenadas pelos sectores de Saúde e Acção Social e de Desporto da Câmara Municipal.