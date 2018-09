'Caixeiros' de luto pela morte de Fernando 'Baresi'

Fernando Lopes, 76 anos, também conhecido por 'Baresi', homem há muito ligado à vida associativa do Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, foi sepultado na manhã desta quarta-feira, 12 de Setembro, no cemitério de Santarém.

Uma grande perda para o centenário clube, também conhecido por 'Caixeiros', que expressou a sua tristeza na sua página na rede social facebook: “O Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém informa que parte do símbolo do clube cedeu. Momento de enorme pesar o do desaparecimento de Fernando Lopes, conhecido nos Caixeiros como 'Baresi'. Julgamos nós que o Baresi apenas mudou as suas funções, em vez de olhar para os Caixeiros e família, agora vai olhar por todos nós. Líder da Família Baresi, deixa esposa, filhos e netos que sem sombra de dúvidas são os mais dedicados a todas as modalidades. Votos de pesar para toda a família de sangue e para toda a família Caixeirista. Olha por todos os jovens que fazem parte desta enorme 'Família'. Até já Fernando Baresi”.