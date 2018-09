Festival de Folclore na Póvoa da Isenta

O Agrupamento de Danças e Cantares da Póvoa da Isenta, concelho de Santarém, organiza na sexta e sábado, 14 e 15 de Setembro, o seu 35.º Festival de Folclore, pelas comemorações do 35.º aniversário do grupo.



No sábado, dia 14, há baile com a artista Lena Conde. No domingo, dia 15, o certame realiza-se pelas 21h30, na Rua Movimento das Forças Armadas, na Póvoa da Isenta. Para além da do racho anfitrião pisam o palco o Grupo Folclórico As Padeirinhas de UL (Oliveira de Azeméis), o Rancho Folclórico e Grupo Etnográfico da Pampilhosa (Mealhada) e o Rancho Folclórico Recreativo Os Ceifeiros de Liteiros (Torres Novas).



A recepção aos grupos está marcada para as 17h30 e o jantar de convívio pelas 19h00. Antes das actuações, os ranchos compõem o desfile etnográfico, pelas 21h00. A noite termina com um baile com o Duo Daniel Matos.