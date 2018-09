Organização já limpou percurso de BTT do Festival Bike

A organização do Festival Bike, que decorreu no fim-de-semana no Cnema em Santarém, já limpou todo o percurso da Maratona BTT que promoveu. A prova tinha-se realizado no sábado e no domingo as zonas de abastecimento tinham milhares de garrafas de água. A operação de limpeza terminou já na madrugada de segunda-feira.

Segundo Hernâni dos Santos, responsável pela limpeza da prova, as garrafas só não foram removidas mais cedo devido a dificuldades logísticas e ao facto de não terem sido colocados contentores junto às zonas de abastecimento. O responsável explica que a limpeza só não foi feita logo após o término da prova porque teve dificuldades de mobilização de pessoal.