Constância assinala Jornadas Europeias do Património

“Partilhar Memórias” é o tema da edição de 2018 das celebrações das Jornadas Europeias do Património, às quais o Município de Constância se associa com a realização do passeio pedestre “Azeite e azeitona: um património milenar” no sábado, 29 de Setembro.

O passeio tem início às 9h00 junto ao Posto de Turismo da vila e engloba degustação e partilha de saberes e memórias sobre o património milenar do azeite e da azeitona. Com um grau de dificuldade médio e um percurso de 10 km, a caminhada tem umaduração aproximada de seis horas.

A iniciativa, aberta a toda a população, requer inscrição através do telefone 249 736 929.

As Jornadas Europeias do Património, entre 28 e 30 de Setembro, são uma iniciativa da Direcção Geral do Património Cultural que pretende sensibilizar os cidadãos Europeus para a importância da salvaguarda do Património, através da organização de actividades dirigidas ao público e relacionadas com o tema anualmente definido.