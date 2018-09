partilhe no Google+

Detido por possuir arsenal de armas no Entroncamento

Um homem, de 26 anos, foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), no Entroncamento, por ter na sua posse diversas armas e munições proibidas. Segundo a PSP, na sequência de buscas realizadas à viatura e residência do suspeito, foram apreendidas: uma pistola, calibre 6.35 mm; um revólver, calibre.32; uma pistola transformada calibre 6.35 mm; um tubo lança-granadas (law); uma granada defensiva; dois silenciadores; dois carregadores calibre 7.65 mm; 171 munições de diversos calibres; três armas de softair (uma pistola, uma AK 47 e uma tipo sniper); uma réplica de arma de fogo (shotgun); 27 fulminantes starter; uma réplica de explosivo; um detonador eléctrico; cinco embalagens de granadas de mão; dois potes de fumo; sete caixas de munições e três maços de papel com imitações de notas de 20 euros.

O detido foi constituído arguido e ficou sujeito à medida de coacção de Termo de Identidade e Residência.