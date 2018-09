“A dança em Portugal é um desporto de ricos praticado por pobres”

Par ribatejano vai participar no campeonato do mundo da dança desportiva nos EUA.

Dois dançarinos ribatejanos, que são também namorados, estão em fase de preparação para o Campeonato do Mundo de Dança Desportiva, que decorre no dia 13 de Outubro, em Miami, nos Estados Unidos da América (EUA). Kláudya Jesus, 38 anos, natural de Vila Franca de Xira, entra em competições de danças de salão há 23 anos, depois de as ter descoberto no Ateneu Artístico Vilafranquense. O seu par, Miguel Nabeto, 35 anos, começou por dançar o tango com apenas seis anos, na sua terra natal, Azambuja, onde era conhecido como o “tanguetas”. Estreou-se em competição há 26 anos.

